Сервисы "Приват24" будут недоступны в ночь на 11 апреля: причина
10 апреля 2022 , 16:27Читати новину українською
Источник:Приватбанк
"ПриватБанк" решил провести регламентные работы в системе "Приват24". Следовательно, сервисы будут временно недоступны.
Регламентные работы начнутся в 23.00 10 апреля. В банке обещают, что все закончат к 8:00 11 апреля.
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В настоящее время сервисы временно будут недоступны.
Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.
Напомним, после начала войны с 1 марта по 1 июня 2022 года "Приватбанк" ввел кредитные каникулы по всем кредитным картам.