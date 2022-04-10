Сервисы "Приват24" будут недоступны в ночь на 11 апреля: причина

"ПриватБанк" решил провести регламентные работы в системе "Приват24". Следовательно, сервисы будут временно недоступны.

Регламентные работы начнутся в 23.00 10 апреля. В банке обещают, что все закончат к 8:00 11 апреля.

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В настоящее время сервисы временно будут недоступны.

Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.

Напомним, после начала войны с 1 марта по 1 июня 2022 года "Приватбанк" ввел кредитные каникулы по всем кредитным картам.