Регламентні роботи розпочнуться о 23:00 10 квітня. В банку обіцяють, що все закінчать до 8:00 11 квітня.

Варте уваги Нацбанк триматиме курс гривні до долара "замороженим" до кінця війни

На цей час сервіси тимчасово будуть недоступні.

Розрахунки в торговій мережі та банкомати будуть працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, після початку війни З 1 березня до 1 червня 2022 року "Приватбанк" запровадив кредитні канікули за всіма кредитними картками.

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