"Серых лошадок" не будет, будут выбирать из лучших, – Чижик оценила закон о ВККС

В Центре противодействия коррупции положительно отреагировали на голосование за закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Однако нардепы не поддержали поправки, которые бы устранили от процесса Высший совет правосудия.

Об этом рассказала эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик. Она отметила, что правка №453 была самой важной для качественного обновления Высшей квалификационной комиссии судей.

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"Именно в независимых экспертов, делегированных нашими международными партнерами, будет решающий голос в процессе. Это так же означает, что судьи, которые будут в составе конкурсной комиссии, не смогут блокировать ее работу и не смогут блокировать назначение достойных и добродетельных кандидатов", –сказала эксперт ЦПК.

ВСП будет ставить точку в процессе

Галина Чижик отметила, что Высший совет правосудия, согласно тому тексту законопроекта, который проголосовали 29 июня, будет ставить окончательную точку в соответствующем вопросе – он ​​будет выбирать 16 членов ВККС из тех 32, которые ему предложит конкурсная комиссия.

"Важно, что конкурсная комиссия имеет полномочия предлагать на рассмотрение ВСП лишь лучших, самых достойных кандидатов. Если их будет не 32, а меньше, тогда комиссия сможет объявить дополнительный конкурс, то есть она не вынуждена будет рекомендовать кого-нибудь только, чтобы это были 32 кандидата", – сказала эксперт.

Она отметила, что сейчас ожидают на финальный текст закона, так как есть риск того, что текстом закона сманипулируют и решающего голоса международных экспертов в нем не будет.

Чижик о решении ВККС: смотрите видео

Голосование позволяет создать добродетельную ВККС

Учитывая то, как последние годы работал ВСП, понятно, что он постарается из списка 32 кандидатов выбрать для себя так называемое меньшее зло, которым будут менее достойные кандидаты, сказала Галина Чижик. Однако она отметила, что конкурсная комиссия будет рекомендовать на рассмотрение ВСП только лучших кандидатов.

В списке не будет так называемых серых, темных лошадок, там будут кандидаты, которые по мнению конкурсной комиссии, мы надеемся, являются лучшими. То есть с 32 лучших кандидатов ВСП выберет 16

– сказала эксперт ЦПК.

Она отметила, что есть много рисков, будут препятствия, однако соответствующее голосование позволяет наконец создать добродетельную Высшую квалификационную комиссию судей.

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