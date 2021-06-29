Про це розповіла експертка Центру протидії корупції Галина Чижик. Вона зазначила, що правка №453 була найважливіша для якісного оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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"Саме у незалежних експертів, делегованих нашими міжнародними партнерами, буде вирішальний голос у процесі. Це так само означає, що судді, які будуть у складі конкурсної комісії, не зможуть блокувати її роботу та не зможуть блокувати призначення достойних та доброчесних кандидатів", – сказала експертка ЦПК.

ВРП ставитиме крапку у процесі

Галина Чижик зазначила, що Вища рада правосуддя, згідно з тим текстом законопроєкту, який проголосували 29 червня, ставитиме остаточну крапку у відповідному питанні – вона обиратиме 16 членів ВККС із тих 32, які їй запропонує конкурсна комісія.

"Важливо, що конкурсна комісія має повноваження пропонувати на розгляд ВРП лише найкращих, найдостойніших кандидатів. Якщо їх буде не 32, а менше, тоді комісія зможе оголосити додатковий конкурс, тобто вона не змушена буде рекомендувати абикого лише, щоб це були 32 кандидати", – сказала експертка.

Вона зазначила, що наразі очікують на фінальний текст закону, тому що є ризик того, що текстом закону зманіпулюють й вирішального голосу міжнародних експертів в ньому не буде.

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Голосування дозволяє створити доброчесну ВККС

Зважаючи на те, як останні роки працювала ВРП, зрозуміло, що вона намагатиметься зі списку 32 кандидатів вибрати для себе так зване менше зло, яким будуть менш гідні кандидати, сказала Галина Чижик. Проте вона наголосила, що конкурсна комісія рекомендуватиме на розгляд ВРП лише найкращих кандидатів.

У списку не буде так званих сірих, темних конячок, там будуть кандидати, які на думку конкурсної комісії, ми сподіваємось, є найкращими. Тобто з 32 найкращих кандидатів ВРП вибере 16,

– сказала експертка ЦПК.

Вона зазначила, що є багато ризиків, будуть перешкоди, проте відповідне голосуваня дозволяє нарешті створити доброчесну Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

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