ПВО дает сбои: последствия взрывов на авиабазе в Брянской области проанализировала разведка Британии

"Атака" беспилотников по авиабазе Сеща в Брянской области показала, что ключевые военные объекты России находятся под растущей угрозой.

Об этом сообщает минобороны Великобритании. Аналитики обратили внимание, что 3 мая несколько беспилотников нанесли удары по российской авиабазе Сеща, что в 150 километрах к северу от украинской границы в Брянской области.

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В результате атаки, вероятно, были повреждены тяжелый транспортный самолет Ан-124.

Сеща является центром военно-транспортной авиации России на Западе страны и сыграла важную роль в полномасштабном российском вторжении в Украину до сих пор таковым остается. Ведь Россия использует это место для запуска иранских дронов-камикадзе в направлении Киева.

Так с какими рисками столкнулся Кремль

Британские аналитики подчеркнули, что у Кремля очевидно достаточно "дыр" в противовоздушной обороне, а это ставит под угрозу военные аэродромы.

Военно-транспортная авиация является важным элементом российских военно-воздушных сил России, необходимым для транспортировки по огромной стране. Российские лидеры будут озабочены тем, что противовоздушная оборона продолжает давать сбои и ставит под угрозу такие ключевые объекты, как базы военно-транспортной авиации.

– подытожили в разведке Британии.

В апреле прошлого года Россия перебазировала на аэродром часть вертолетов, которые держала на территории Беларуси.

К слову, в день "хлопка" на аэродроме Сеща, враг тоже запускал беспилотники по украинским городам и в частности, с этого аэродрома.