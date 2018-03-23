Сессия Верховной Рады: депутаты заслушают правительство

В сессионном зале лишь несколько десятков депутатов, однако сегодня час вопросов к правительству.

Об этом сообщила в эфир 24 Канала Анастасия Крымова.

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Как правило, в каждую пятницу один из министров должен отчитываться, а потом уже в течение часа народные депутаты могут задавать вопросы всем министрам и правительству.

"Депутаты вчера все же наработались, для них был тяжелый день, ведь было принято много законопроектов. В частности, вчера они очень много времени потратили на рассмотрение представления Юрия Луценко, народного депутата Надежду Савченко", – сообщила Анастасия Крымова.

Также вчера, 22 марта 2018 года депутаты разрешили арестовать Надежду Савченко и избрать для нее меру пресечения. Уже в здании парламента СБУ и сотрудники Генпрокуратуры задержали Савченко и доставили в изолятор.