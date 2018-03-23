Депутати заслухують уряд

У сесійній залі лише декілька десятків депутатів, однак сьогодні година запитань до уряду.

Про це повідомила у ефір 24 Каналу Анастасія Кримова.

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Як правило, у кожну п'ятницю, один з міністрів має звітувати, а потім вже протягом години народні депутати можуть ставити запитання усім міністрам та уряду.

"Депутати вчора все ж таки напрацювалися, для них був важкий день, адже було ухвалено багато законопроектів. Зокрема, вчора вони дуже багато часу витратили на розгляд подання Юрія Луценка на народного депутата Надію Савченко", – повідомила Анастасія Кримова.

Також вчора, 22 березня 2018 року депутати дозволили арештувати Надію Савченко та обрати для неї запобіжний захист. І вже у будівлі парламенту СБУ та співробітники Генпрокуратури затримали Савченко та доправили до ізолятора.