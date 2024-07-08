Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи с боевой стрельбой на передовой линии "суицидальной истерией" и предупредила о применении вынужденных мер в случае дальнейших провокаций.

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В чем сестра Ким Чен Ына обвиняет правительство Южной Кореи

Ким Ё Чжон обвинила консервативное правительство Южной Кореи в намеренной эскалации напряженности, назвав это способом избежать внутреннего политического кризиса, и пригрозила за такие действия.

Вопрос в том, почему противник начал подобные военные учения вблизи границы, самоубийственную истерию, за которую ему придется пережить ужасную катастрофу,

– заявила Ким Ё Чжон в заявлении, переданном государственными СМИ.

По ее мнению, рискованность южнокорейских учений очевидна всем, поскольку они проводились на фоне "рискованной ситуации", которая возникла после недавних трехсторонних военных учений США, Южной Кореи и Японии, которые Северная Корея рассматривает, как угрозу собственной безопасности.

В случае, если в соответствии с нашими критериями будет признано, что они нарушили суверенитет (Северной Кореи) и совершили действие, равноправное объявлению войны, наши вооруженные силы немедленно выполнят свою миссию и обязательства, возложенные на них (северокорейской) конституцией,

– заявила она без лишних подробностей.

Позже представитель Министерства объединения Южной Кореи Ку Бенсам охарактеризовал заявление Ким, как попытку спровоцировать внутренний раскол в Южной Корее, заявив, что Северная Корея должна сначала обратить внимание на собственные нарушения прав человека и международную изоляцию, вызванную ее ядерной программой.

Министерство обороны Южной Кореи отдельно заявило, что продолжит учения с боевой стрельбой согласно графику. Однако, не объявили, когда и где планируются новые учения.

Обратите внимание! Северная Корея проводит провокационные испытания оружия с 2022 года. Однако два ее недавних испытания – одно с ракетой со "сверхбольшой боеголовкой", а другое с ракетой с несколькими боеголовками – вызвали широкий скептицизм со стороны южнокорейских чиновников и экспертов, которые заявили, что Северная Корея, вероятно, сфабриковала успешные запуски, чтобы скрыть неудачные испытания.

В начале июня Южная Корея полностью приостановила действие межкорейского военного пакта 2018 года после того, как Северная Корея запустила через границу воздушные шары с навозом, окурками и макулатурой в знак протеста против южнокорейских активистов, которые разбросали политические листовки на Севере с помощью своих воздушных шаров.

Военное соглашение, достигнуто в короткую эпоху примирения между Кореями, требовало от двух стран прекратить все враждебные действия в приграничных районах, такие как учения с боевой стрельбой, воздушное наблюдение и психологическую войну. Соглашение уже было под угрозой срыва, поскольку обе Кореи предприняли шаги по его нарушению на фоне враждебности из-за запуска шпионского спутника Северной Кореей в ноябре прошлого года.