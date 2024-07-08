Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина назвала навчання Південної Кореї з бойовою стріляниною на передовій лінії "суїцидальною істерією" і попередила про впровадження деяких військових заходів у разі подальших провокацій.

Читайте також Президент Південної Кореї сказав, яка умова для постачання зброї Україні

У чому сестра Кім Чен Ина звинувачує уряд Південної Кореї

Кім Йо Чжон звинуватила консервативний уряд Південної Кореї у навмисній ескалації напруженості, назвавши це способом уникнути внутрішньої політичної кризи, і пригрозила за такі дії.

Питання в тому, чому противник розпочав подібні військові навчання поблизу кордону, самогубну істерію, за яку йому доведеться пережити жахливу катастрофу,

– заявила Кім Йо Чжон у заяві, переданій державними ЗМІ.

На її думку, ризикованість південнокорейських навчань очевидна всім, оскільки вони проводилися на тлі "ризикованої ситуації", яка виникла після нещодавніх тристоронніх військових навчань США, Південної Кореї та Японії, які Північна Корея розглядає, як загрозу власній безпеці.

У разі, якщо відповідно до наших критеріїв буде визнано, що вони порушили суверенітет (Північної Кореї) і вчинили дію, рівноправну оголошенню війни, наші збройні сили негайно виконають свою місію і обов'язок, покладений на них (північнокорейською) конституцією,

– заявила вона без зайвих подробиць.

Пізніше представник Міністерства об'єднання Південної Кореї Ку Бенсам охарактеризував заяву Кім, як спробу спровокувати внутрішній розкол у Південній Кореї, заявивши, що Північна Корея має спочатку звернути увагу на власні порушення прав людини та міжнародну ізоляцію, спричинену її ядерною програмою.

Міністерство оборони Південної Кореї окремо заявило, що продовжить навчання з бойовою срільбою згідно із графіком. Однак, не оголосили, коли і де плануються нові навчання.

Зверніть увагу! Північна Корея проводить провокаційні випробування зброї з 2022 року. Однак два її нещодавні випробування – одне з ракетою з "надвеликою боєголовкою", а інше з ракетою з кількома боєголовками – викликали широкий скептицизм з боку південнокорейських чиновників та експертів, які заявили, що Північна Корея, ймовірно, сфабрикувала успішні запуски, щоб приховати невдалі випробування.

На початку червня Південна Корея повністю призупинила дію міжкорейського військового пакту 2018 року після того, як Північна Корея запустила через кордон повітряні кулі з гноєм, недопалками та макулатурою на знак протесту проти південнокорейських активістів, які розкидали політичні листівки на Півночі за допомогою своїх повітряних куль.

Військова угода, досягнута в коротку епоху примирення між Кореями, вимагала від двох країн припинити всі ворожі дії у прикордонних районах, такі як навчання з бойовою стріляниною, повітряне спостереження та психологічну війну. Угода вже була під загрозою зриву, оскільки обидві Кореї зробили кроки щодо її порушення на тлі ворожості через запуск шпигунського супутника Північною Кореєю у листопаді минулого року.