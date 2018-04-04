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Сестра Надежды Савченко заявила, что в ее автомобиле нашли закладку на взрывчатку

383 Читати новину українською
Вера Савченко
Вера Савченко / hronika.info

Вера Савченко рассказала о состоянии здоровья ее сестры Надежды в СИЗО, и заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывчатку.

Об этом в эфире телеканала ZIK сказала сестра Надежды Савченко Вера.

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Женщина рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

"Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она пьет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее дыхательные пути осушены. Я ей передала капли и общалась со штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не будет принимать их систематически, потому что в капсулы можно насыпать что угодно ", – рассказала сестра Вера Савченко.

Кроме того, она отметила, что за ней следят.

"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью", – говорит сестра Надежды Савченко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости политики Новости Украины Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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