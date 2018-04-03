Я бы не стал защищать ее снова, я защищаю только невиновных, – экс-адвокат Савченко

Марк Фейгин, экс-адвокат Савченко, который защищал ее в России, прокомментировал отказ теперешнего адвоката от Надежды. Также он заверил, что отказался бы снова защищать подозреваемую.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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"Что было, то было. Зачем сейчас о чем-то жалеть. Но я бы ее не стал защищать сейчас. Я уже ее однажды спас. Нельзя спасти человека 2, 3, 100 раз", – сказал Фейгин.

По его мнению, Надежда Савченко справится и, не смотря на то, что от нее отказался адвокат, она сможет нанять новых. Фейгин заверил, что не защищал бы Надежду по ряду причин. Он не считает, что в Украине ей грозит незаконный и дискриминационный суд. Ведь существует много политических дел, где людей освобождают. Ничего похожего в России не может быть вообще.

Савченко спасли в России. Там ее обвиняли в совершении преступлений, которые она не делала. Но в Украине совершенно другие обвинения, и другие доказательства ее вины. Я не предвижу суд и следствие, пусть они решают. Тем не менее, я вижу, что есть представленные доказательства. А я, понимаете, защищаю только невиновных. Такой у меня принцип,

– добавил экс-адвокат Савченко.

Напомним, адвокат подозреваемой в подготовке теракта в центре Киева без мандата нардепа Надежды Савченко Виктор Чевгуз заявил о самоотводе в данном деле.