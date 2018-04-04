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Сестра Надії Савченко заявила, що у її автомобілі знайшли закладку на вибухівку

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Віра Савченко
Віра Савченко / hronika.info

Віра Савченко розповіла про стан здоров’я її сестри Надії у СІЗО, і заявила, що у її авто знайшли закладку на вибухівку.

Про це в ефірі телеканалу ZIK сказала сестра Надії Савченко Віра.

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Жінка розповіла про побачення із сестрою у відділі забезпечення досудового слідства СБУ.

"Надія має досвід голодування у Росії і знає реакцію свого організму. Але їй не дозволили пити воду, вона вживає сиру, з-під крану. Це спровокувало спазми шлунку, кроваве блювання, а також підвищену температуру. Тому її шляхи дихання осушені. Я їй передала краплі і спілкувалася з штатним лікарем СІЗО. Він сказав, що давав пігулки. Втім, Надія не прийматиме їх систематично, бо у капсули можна насипати що завгодно", – розповіла сестра Віра Савченко.

Крім того, вона наголосила на тому, що за нею стежать.

"Я віддала свій автомобіль на спеціальний технічний огляд. Фахівці знайшли у ній закладку на вибухівку. При відповідній швидкості спрацювало б. Не здивуюся, якщо зараз арештовуватимуть всіх, хто не погоджується з діючою владою", – говорить сестра Надії Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
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