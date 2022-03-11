Сеть пиццерий Domino's Pizza приостановила инвестиции в Россию
11 марта 2022 , 13:24Читати новину українською
Источник:Nexta
Пиццерии Domino's Pizza прекращают инвестиции на территории России – при этом рестораны продолжают работать.
Domino's Pizza отказалась от инвестиций в Россию. Несмотря на это рестораны сети до сих пор работают на территории страны-агрессора.
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В настоящее время в России работает 188 ресторанов Domino's Pizza.
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