Сеть пиццерий Domino's Pizza приостановила инвестиции в Россию

Пиццерии Domino's Pizza прекращают инвестиции на территории России – при этом рестораны продолжают работать.

Domino's Pizza отказалась от инвестиций в Россию. Несмотря на это рестораны сети до сих пор работают на территории страны-агрессора.

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В настоящее время в России работает 188 ресторанов Domino's Pizza.

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