Скрылись прямо со встречи: в Праге разоблачили пропагандистов российского "Рыбаря"

В странах Евросоюза разоблачили сеть российских пропагандистов, которые под прикрытием снимали манипулятивные сюжеты. Агенты Кремля пытались создать иллюзию объективности и "упадка Европы".

Как сообщает Центр по противодействию дезинформации, пропагандистов выявили журналисты чешского издания Seznam Zprávy.

Что известно о деятельности "Рыбаря"

Россияне свободно передвигались по Шенгенской зоне, имея виды на жительство в странах ЕС, в частности в Германии.

Они приехали в Прагу под видом съемочной группы документального кино и пытались записывать интервью с местными политиками и экспертами, чтобы затем продвигать кремлевские нарративы о "закате Европы".

Однако их план провалился, когда чешские журналисты подошли к ним прямо на месте встречи. Поняв, что их разоблачили, пропагандисты просто сбежали.

Выяснилось, что этой операцией из Москвы руководил продюсер Борис Дворкин. Он напрямую связан с фондом, который возглавляет директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По данным расследователей, подобные съемки "Рыбар" планировал или уже успел провести во Франции, Германии, Австрии, Словакии и Сербии.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российским агентам до сих пор удается находить лазейки в санкциях и продолжать подрывную работу.

Стоит отметить, что ранее Великобритания и Евросоюз уже ввели ограничения в отношении проекта "Рыбар", его руководителя Михаила Звинчука и еще девяти сотрудников за вмешательство в выборы в Молдове и Армении и распространение антиукраинских фейков.