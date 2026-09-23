Як повідомляє Центр протидії дезінформації, виявили пропагандистів розслідувачі чеського видання Seznam Zprávy.

Що відомо про діяльність "Рибаря"

Росіяни вільно пересувалися Шенгенською зоною, маючи посвідки на проживання в країнах ЄС, зокрема в Німеччині.

Вони приїхали до Праги під виглядом знімальної групи документального кіно та намагалися записувати інтерв'ю з місцевими політиками та експертами, щоб потім просувати кремлівські наративи про "занепад Європи".

Проте їхній план провалився, коли чеські журналісти підійшли до них прямо на місці зустрічі. Зрозумівши, що їх викрито, пропагандисти просто втекли.

З'ясувалося, що цією операцією з Москви керував продюсер Борис Дворкін. Він безпосередньо пов'язаний із фондом, який очолює директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. За даними розслідувачів, подібні зйомки "Рибар" планував або вже встиг провести у Франції, Німеччині, Австрії, Словаччині та Сербії.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що російським агентам досі вдається знаходити лазівки в санкціях та продовжувати підривну роботу.

Варто зазначити, що раніше Велика Британія та Євросоюз вже запровадили обмеження проти проєкту "Рибар", його керівника Михайла Звінчука та ще дев'ятьох співробітників за втручання у вибори в Молдові та Вірменії і поширення антиукраїнських фейків.