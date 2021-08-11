Сеть запустилась в городках в Никополе и Павлограде Днепропетровской области. Об этом СМИ сообщил бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко.
Между тем Провокация, – Данилов исключил открытие в Украине российских супермаркетов
Mere все же планирует открываться
По словам экс-директора, компания все еще имеет планы запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года. В ближайшее время планируют открывать новые супермаркеты в Днепропетровской и Киевской области. Экс-директор добавил, что во время запуска двух супермаркетов в Украине сеть не встречала преград со стороны властей страны.
Впрочем, сам Хоменко подчеркнул, что уже не имеет отношения к компании.
Другие магазины якобы хотят открыть в Белой Церкви, Черновцах и в Днепропетровской области.
Скандальное открытие сети Mere: главное
- Ранее в СМИ появилась информация, что сеть Mere анонсировала открытие 40 магазинов в Украине до конца 2021 года.
- В 2020 году магазин впервые открыли в Николаеве, но вскоре его закрыли из-за трудностей с товарами.
- В сети такая информация вызвала волну возмущения из-за своего происхождения.
- Бенефициаром этой компании является основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер. Магазины Mere есть в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии, Германии.