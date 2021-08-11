Сеть запустилась в городках в Никополе и Павлограде Днепропетровской области. Об этом СМИ сообщил бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко.

Между тем Провокация, – Данилов исключил открытие в Украине российских супермаркетов

Mere все же планирует открываться

По словам экс-директора, компания все еще имеет планы запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года. В ближайшее время планируют открывать новые супермаркеты в Днепропетровской и Киевской области. Экс-директор добавил, что во время запуска двух супермаркетов в Украине сеть не встречала преград со стороны властей страны.

Впрочем, сам Хоменко подчеркнул, что уже не имеет отношения к компании.

Другие магазины якобы хотят открыть в Белой Церкви, Черновцах и в Днепропетровской области.

Напомним, что не так давно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вероятное открытие российской сети в России – это операция спецслужб России. Он назвал это "непроверенными слухами, которые начинаются с неопределенных ресурсов".

Скандальное открытие сети Mere: главное