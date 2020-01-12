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      Сеть умилило видео, на котором панды борются в снегу

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      Сеть умилило видео, на котором панды борются в снегу / 24 канал

      В китайском заповеднике две панды игриво боролись в снегу. Видео сделали владельцы заповедника Foping Panda Valley, расположенного в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

      Как пишут Daily Mail, панд зовут Сяо Синь и Лу Лу.

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      На видео видно как две панды боролись друг с другом, а потом залезли на дерево.

      Видно, что животными нравится снег. Они кувыркаются и будто нападают друг на друга. На следующих кадрах панды уже играют на дереве.

      Интересно! В США два морских льва захватили лодку и потопили ее – курьезное видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Мир животных Курьезные новости
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