Сеть умилило видео, на котором панды борются в снегу
В китайском заповеднике две панды игриво боролись в снегу. Видео сделали владельцы заповедника Foping Panda Valley, расположенного в провинции Шэньси на северо-западе Китая.
Как пишут Daily Mail, панд зовут Сяо Синь и Лу Лу.
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На видео видно как две панды боролись друг с другом, а потом залезли на дерево.
Видно, что животными нравится снег. Они кувыркаются и будто нападают друг на друга. На следующих кадрах панды уже играют на дереве.
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