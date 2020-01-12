Сеть умилило видео, на котором панды борются в снегу

В китайском заповеднике две панды игриво боролись в снегу. Видео сделали владельцы заповедника Foping Panda Valley, расположенного в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Как пишут Daily Mail, панд зовут Сяо Синь и Лу Лу.

К теме: В Карпатах медведи не могут заснуть из-за теплой зимы: фото

На видео видно как две панды боролись друг с другом, а потом залезли на дерево.

Видно, что животными нравится снег. Они кувыркаются и будто нападают друг на друга. На следующих кадрах панды уже играют на дереве.

Интересно! В США два морских льва захватили лодку и потопили ее – курьезное видео