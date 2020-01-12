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      Мережу замилувало відео, на якому панди борються у снігу

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      Мережу замилувало відео, на якому панди борються у снігу / 24 канал

      У китайському заповіднику дві панди грайливо боролися у снігу. Відео зробили власники заповіднику Foping Panda Valley, що розташований у провінції Шеньсі на північному заході Китаю.

      Як пишуть Daily Mail, панд звати Сяо Сінь та Лу Лу.

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      На відео видно як дві панди боролися одна з одною, а потім залізли на дерево.

      Видно, що тваринками подобається сніг. Вони перекидаються та ніби нападають один на одного. На наступних кадрах панди вже бавляться на дереві.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Світ тварин Курйозні новини
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