СЕТАМ передало 33 конфискованных авто военным

Сетам продолжает ежедневно передавать конфискованное в доход государства имущество и имущество от госбанков на нужды вооруженных сил Украины.

В государственном предприятии отметили, что за прошедшие двое суток (28.02 – 1.03.2022) передали 33 транспортных средства, 6 оптических прицелов, 19 мобильных телефонов, роутеры и другое имущество на нужды ВСУ.

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Транспорта и другого имущества на площадках ГП "СЕТАМ" Министерство юстиции Украины по всей Украине еще достаточно, поэтому приглашаем защитников обращаться за информацией и уточнениями к представителям наших филиалов,

– говорится в сообщении.

Как военные могут получить имущество

Процедура получения имущества: