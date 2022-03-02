СЕТАМ передало 33 конфискованных авто военным
2 марта 2022 , 13:05Читати новину українською
Сетам продолжает ежедневно передавать конфискованное в доход государства имущество и имущество от госбанков на нужды вооруженных сил Украины.
В государственном предприятии отметили, что за прошедшие двое суток (28.02 – 1.03.2022) передали 33 транспортных средства, 6 оптических прицелов, 19 мобильных телефонов, роутеры и другое имущество на нужды ВСУ.
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Транспорта и другого имущества на площадках ГП "СЕТАМ" Министерство юстиции Украины по всей Украине еще достаточно, поэтому приглашаем защитников обращаться за информацией и уточнениями к представителям наших филиалов,
– говорится в сообщении.
Как военные могут получить имущество
Процедура получения имущества:
- Для получения конфискованного в доход государства имущества необходимо контактировать с областными военными комиссариатами и соответствующими областными, районными государственными администрациями или исполнительными органами местных советов.
- Эти субъекты готовят внутренние документы для изъятия имущества (наряд).
- После этого при передаче имущества составляется трехсторонний акт об изъятии имущества (ссылка по типу Акта), сторонами которого является ГП "СЕТАМ" соответствующий комиссариат и лицо принимающее имущество (определено в наряде).
- Учитывая состояние некоторых автомобилей есть насущная потребность в механиках, которые помогут "оживить" транспорт. Просим всех, кто может помочь в этом вопросе звонить в филиалы сетей указанных в контактах.