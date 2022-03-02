У держаному підприємстві зазначили, що за минулі дві доби (28.02 – 1.03.2022) передали 33 транспортні засоби, 6 оптичних прицілів, 19 мобільних телефонів, роутери та інше майно на потреби ЗСУ.

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Транспорту та іншого майна на майданчиках ДП "СЕТАМ" Міністерство юстиції України по всій Україні ще достатньо, тож запрошуємо захисників звертатися за інформацією і уточненнями до представників наших філій,

– йдеться в повідомленні.

Як військові можуть отримати майно

Процедура отримання майна:

Для отримання конфіскованого в дохід держави майна необхідно контактувати з обласними військовими комісаріатами та відповідними обласними, районними державними адміністраціями або виконавчими органами відповідних місцевих рад.

Ці суб’єкти готують внутрішні документи для вилучення майна (наряд).

Після цього при передачі майна складається тристоронній акт про вилучення майна (посилання на зразок Акту), сторонами якого є ДП "СЕТАМ" відповідний комісаріат та особа яка приймає майно (визначена у наряді).

Враховуючи стан деяких автомобілей є нагальна потреба у механіках, які допоможуть "оживити" транспорт. Просимо всіх, хто може допомогти в цьому питанні дзвонити до філій СЕТАМ вказаних у контактах.

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