В сети ходят слухи, что россиян и белорусов не пускают в Украину: в ГПСУ это отрицают

Россиянам и белорусам стало труднее попасть в Украину – их начали усиленно проверять с 12 февраля. По меньшей мере, такие слухи возникли в сети.

Как узнал 24 канал, там пишут, что особенно тщательно пограничники проверяют людей призывного возраста, а пускают только на похороны. Однако в самой Госпогранслужбе все это опровергли.

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Украинские пограничники начали усиленно проверять россиян и белорусов

Российский телеграм-канал Mash написал со ссылкой на подписчиков, что россиян при пересечении украинской границы "проверяют после выхода из самолета, автобуса, приглашают к военным на собеседование". Более того, якобы заставляют писать "отказ о пересечении границы".

Ту же информацию, только в отношении граждан Беларуси, можно встретить и в белорусских телеграм-чатах.

Другой российский канал "Протесты в мире" заявил, что "Украина с 12 часов 12 февраля перестала пускать всех граждан России, кроме тех, у кого умерли родственники" (мол, пускают только на похороны). Эту же информацию распространила пророссийская "Страна".

С другой стороны, комментаторы к этим сообщениям отметили, что в аэропортах проблем не видели.

В Госпогранслужбе слухи об особом отношении к россиянам не подтвердили

Как отметил источник "РБК-Украина", никакого "прямого юридического запрета нет" на пересечение россиянами и белорусами украинской границы.

Мол, пограничники проводят только "обоснованные меры по недопущению въезда, скажем так, нежелательных лиц".

Соответственно, под усиленный контроль попали граждане России и Беларуси 18 – 60 лет, у которых просят доказать намерения въезда в Украину.

Комментарий по поводу слухов озвучил от Госпогранслужбы и ее спикер Андрей Демченко, как написали в издании Telegraf.

Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают,

– сказал Демченко.

Однако и добавил: ежедневно десятки иностранцев получают отказ на въезд в Украину по разным причинам, и среди этих людей есть и граждане России.

слухи об "особом отношении" украинских пограничников к россиянам и белорусам возникли на фоне многочисленных новостей об "особом обострении" со стороны России, которая может напасть на Украину уже в ближайшие дни.Однако Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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