Як дізнався 24 канал, там пишуть, що особливо прискіпливо прикордонники перевіряють людей призовного віку, а пускають тільки на похорони. А проте у самій Держприкордонслужбі все це спростували.

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Українські прикордонники почали посилено перевіряти росіян і білорусів

Російський телеграм-канал Mash написав із посиланням на підписників, що росіян під час перетину українського кордону "перевіряють після виходу з літака, автобуса, запрошують до військових на співбесіду". Ба більше, начебто змушують писати "відмову про перетин кордону".

Ту ж саму інформацію, тільки щодо громадян Білорусі, можна зустріти й у білоруських телеграм-чатах.

Інший російський канал "Протесты в мире" заявив, що "Україна з 12 години 12 лютого припинила пускати всіх громадян Росії, крім тих, у кого померли родичі" (мовляв, пускають тільки на похорони). Цю ж інформацію поширила проросійська "Страна".

З іншого боку – коментатори до цих же дописів зазначили, що в аеропортах проблем не бачили.

У Держприкордонслужбі чутки про особливе ставлення до росіян не підтвердили

Як зазначило джерело "РБК-Україна", жодної "прямої юридичної заборони немає" на перетин росіянами й білорусами українського кордону.

Мовляв, прикордонники проводять тільки "обґрунтовані заходи для недопущення в'їзду, скажімо так, небажаних осіб".

Відповідно, під посилений контроль підпали громадяни Росії та Білорусі 18 – 60 років, у яких просять довести наміри в'їзду в Україну.

Коментар щодо чуток озвучив від Держприкордонслужби її речник Андрій Демченко, як написали у виданні Telegraf.

Не варто керуватися чутками. Є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону, і прикордонники його чітко дотримуються,

– сказав Демченко.

А проте й додав: щодня десятки іноземців отримують відмову на в’їзд в Україну з різних причин, та серед цих людей є і громадяни Росії.

Зверніть увагу: чутки про "особливе ставлення" українських прикордонників до росіян і білорусів виникли на тлі багатьох новин про "особливе загострення" з боку Росії, яка може начебто напасти на Україну вже найближчими днями.



А проте Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він матиме гідну відсіч.



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