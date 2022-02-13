Як дізнався 24 канал, там пишуть, що особливо прискіпливо прикордонники перевіряють людей призовного віку, а пускають тільки на похорони. А проте у самій Держприкордонслужбі все це спростували.
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Українські прикордонники почали посилено перевіряти росіян і білорусів
Російський телеграм-канал Mash написав із посиланням на підписників, що росіян під час перетину українського кордону "перевіряють після виходу з літака, автобуса, запрошують до військових на співбесіду". Ба більше, начебто змушують писати "відмову про перетин кордону".
Ту ж саму інформацію, тільки щодо громадян Білорусі, можна зустріти й у білоруських телеграм-чатах.
Інший російський канал "Протесты в мире" заявив, що "Україна з 12 години 12 лютого припинила пускати всіх громадян Росії, крім тих, у кого померли родичі" (мовляв, пускають тільки на похорони). Цю ж інформацію поширила проросійська "Страна".
З іншого боку – коментатори до цих же дописів зазначили, що в аеропортах проблем не бачили.
У Держприкордонслужбі чутки про особливе ставлення до росіян не підтвердили
Як зазначило джерело "РБК-Україна", жодної "прямої юридичної заборони немає" на перетин росіянами й білорусами українського кордону.
- Мовляв, прикордонники проводять тільки "обґрунтовані заходи для недопущення в'їзду, скажімо так, небажаних осіб".
- Відповідно, під посилений контроль підпали громадяни Росії та Білорусі 18 – 60 років, у яких просять довести наміри в'їзду в Україну.
Коментар щодо чуток озвучив від Держприкордонслужби її речник Андрій Демченко, як написали у виданні Telegraf.
Не варто керуватися чутками. Є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону, і прикордонники його чітко дотримуються,
– сказав Демченко.
А проте й додав: щодня десятки іноземців отримують відмову на в’їзд в Україну з різних причин, та серед цих людей є і громадяни Росії.
Також радимо звернути увагу на таке:
- У мережі поширили фейк, що Україна обстріляла Донецьк.
- Біля окупованого Криму пройшли масштабні навчання підрозділів МВС.
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