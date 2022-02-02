Как жетон спас воину жизнь

Одного из военных от вражеского огня спас личный металлический жетон. Он остановил осколок гранаты, и тот не ранил нашего защитника.

Актуально Российские оккупанты обстреляли КПВВ "Гнутово"

На фотографиях с места происшествия видно, что осколки попали в каску военного, а также разорвали ботинок.

Детали обстрела

Российские наемники применили беспилотник, который сбросил выстрел ВОГ. Это случилось около 08:30 утра.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что такие действия боевиков в очередной раз подтверждают – враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и пренебрегает требованиями международного права при ведении боевых действий.

Последствия обстрелов КПВВ "Гнутово" / Фото телеграм-канала "Третя сила", штаба ООС

Кстати, после обстрелов боевики продолжали держать напряжение – над территорией летали их беспилотники.

Обратите внимание! Несмотря на то, что "тишину" на Донбассе нарушают именно оккупанты, те цинично заявили, что Вооруженные силы утвердили "план наступления". Его, мол, должен одобрить Совет нацбезопасности и обороны. После того в фантазиях боевиков Киев планирует отправить на Донбасс механизированную бригаду. Из-за "этого" оккупанты хотят обратиться к России за военной помощью.

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