Как жетон спас воину жизнь
Одного из военных от вражеского огня спас личный металлический жетон. Он остановил осколок гранаты, и тот не ранил нашего защитника.
Актуально Российские оккупанты обстреляли КПВВ "Гнутово"
На фотографиях с места происшествия видно, что осколки попали в каску военного, а также разорвали ботинок.
Детали обстрела
Российские наемники применили беспилотник, который сбросил выстрел ВОГ. Это случилось около 08:30 утра.
В штабе Операции Объединенных сил заявили, что такие действия боевиков в очередной раз подтверждают – враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и пренебрегает требованиями международного права при ведении боевых действий.
Последствия обстрелов КПВВ "Гнутово" / Фото телеграм-канала "Третя сила", штаба ООС
Кстати, после обстрелов боевики продолжали держать напряжение – над территорией летали их беспилотники.
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