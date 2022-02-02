Как жетон спас воину жизнь

Одного из военных от вражеского огня спас личный металлический жетон. Он остановил осколок гранаты, и тот не ранил нашего защитника.

Актуально Российские оккупанты обстреляли КПВВ "Гнутово"

На фотографиях с места происшествия видно, что осколки попали в каску военного, а также разорвали ботинок.

Детали обстрела

Российские наемники применили беспилотник, который сбросил выстрел ВОГ. Это случилось около 08:30 утра.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что такие действия боевиков в очередной раз подтверждают – враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и пренебрегает требованиями международного права при ведении боевых действий.

Последствия обстрелов КПВВ "Гнутово" / Фото телеграм-канала "Третя сила", штаба ООС

Кстати, после обстрелов боевики продолжали держать напряжение – над территорией летали их беспилотники.

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