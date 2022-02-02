Як жетон врятував воїну життя

Одного з військових від ворожого вогню врятував особистий металевий жетон. Він зупинив осколок гранати, і той не поранив нашого захисника.

Актуально Російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове"

На фотографіях з місця події видно, що осколки влучили у каску військового, а також розірвати черевик.

Деталі обстрілу

Російські найманці застосували безпілотник, який скинув постріл ВОГ. Це трапилося близько 08:30 ранку.

У штабі Операції Об'єднаних сил заявили, що такі дії бойовиків вчергове підтверджують – ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та нехтує вимогами Міжнародного права при веденні бойових дій.

Наслідки обстрілів КПВВ "Гнутове" / Фото телеграм-каналу "Третя сила", штабу ООС

До речі, після обстрілів бойовики продовжували тримати напругу – над територією літали їхні безпілотники.

Зверніть увагу! Попри те, що "тишу" на Донбасі порушують саме окупанти, ті цинічно заявили, що Збройні сили затвердили "план наступу". Його, мовляв, має схвалити Рада нацбезпеки та оборони. Після того у фантазіях бойовиків Київ планує відправити на Донбас механізовану бригаду.



Через "це" окупанти хочуть звернутися до Росії за військовою допомогою.

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