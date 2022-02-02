Як жетон врятував воїну життя
Одного з військових від ворожого вогню врятував особистий металевий жетон. Він зупинив осколок гранати, і той не поранив нашого захисника.
Актуально Російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове"
На фотографіях з місця події видно, що осколки влучили у каску військового, а також розірвати черевик.
Деталі обстрілу
Російські найманці застосували безпілотник, який скинув постріл ВОГ. Це трапилося близько 08:30 ранку.
У штабі Операції Об'єднаних сил заявили, що такі дії бойовиків вчергове підтверджують – ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та нехтує вимогами Міжнародного права при веденні бойових дій.
Наслідки обстрілів КПВВ "Гнутове" / Фото телеграм-каналу "Третя сила", штабу ООС
До речі, після обстрілів бойовики продовжували тримати напругу – над територією літали їхні безпілотники.
Дивіться відео до теми: російські найманці обстріляли Новозванівку: