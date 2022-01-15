В частности, у 27-летней женщины сохранились видео как она рулила. На них заметно, что жена футболиста не считалась с ограничением скорости.

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Разгонялась до 100 километров

Из видео следует, что Виктория Данченко разгонялась в Одессе до 100 километров в час. Тогда она резко тормозила и опасно маневрировала между потоками транспорта. Женщина беспрепятственно нарушала правила дорожного движения и на дорогах Киева, гоняя под сотку.

Например, на одном из видео женщина хвасталась, что едет по городу со скоростью более 146 километров в час. В подписях ко многим фото она называла свой автомобиль "моя любовь" и сравнивала большую скорость с сексом.

Жена футболиста любила скорую езду

Что известно об аварии

На трассе Одесса – Киев 14 января произошла смертельная авария, в которой погибла жена футболиста Олега Данченко. Спасателям было достаточно тяжело достать тело из разбитого авто.

Сокрушительное ДТП с Mercedes произошло в Малиновском районе Одессы. Тело достали только тогда, когда разрезали автомобиль.

В этот день также произошло важное событие в карьере Олега Данченко. Раньше он играл в греческом футбольном клубе АЭК. Однако 14 января он подписал контракт с луганской "Зарей". Следует отметить, что спортсмен вернулся в украинский футбол после 3-летней паузы.

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