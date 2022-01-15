Зокрема, у сторіз 27-річної жінки збереглися відео як вона кермувала. На них помітно, що дружина футболіста не зважала на обмеження швидкості.
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Розганялась до 100 кілометрів
Із відео випливає, що Вікторія Данченко розганялась в Одесі до 100 кілометрів за годину. Тоді вона різко гальмувала і небезпечно маневрувала між потоками транспорту. Жінка безперешкодно порушувала правила дорожнього руху і на дорогах Києва, ганяючи під "сотку".
Наприклад, на одному з відео жінка хвалилася, що їде містом зі швидкістю понад 146 кілометрів на годину. У підписах до багатьох фото вона називала своє авто "моя любов" і порівнювала велику швидкість із сексом.
Дружина футболіста любила швидку їзду
Що відомо про аварію
- На трасі Одеса – Київ 14 січня сталася смертельна аварія, в якій загинула дружина футболіста Олега Данченка. Рятувальникам було досить важко дістати тіло з построщеного авто.
- Нищівна ДТП з Mercedes трапилася в Малинівському районі Одеси. Тіло дістали лише тоді, коли розрізали автомобіль.
- У цей день також сталася важлива подія в кар'єрі Олега Данченка. Раніше він грав у грецькому футбольному клубі АЕК. Проте 14 січня він підписав контракт із луганською "Зорею". Слід зазначити, що спортсмен повернувся в український футбол після 3-річної паузи.
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