Намерения эвакуации из Украины из-за российской агрессии обсуждают в закрытом сообществе Expats in Kyiv. В частности, пользователь сети Гийом Домбровский написал, что слышал от друга из Великобритании, будто посольство готовит эвакуацию.
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Обратите внимание, что эти сообщения не соответствуют действительности,
– подчеркнули в посольстве.
Блинкен посетит Украину
- СМИ сообщили, что 19 февраля в Украину прибудет глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.
- Сейчас повестку дня не обнародовали. В то же время очевидно политик будет обсуждать вопрос безопасности.
- В частности, стягивание российских войск к украинским границам.
- Среди тем могут быть санкции, которые введут против России в случае вторжения.
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