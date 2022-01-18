Намерения эвакуации из Украины из-за российской агрессии обсуждают в закрытом сообществе Expats in Kyiv. В частности, пользователь сети Гийом Домбровский написал, что слышал от друга из Великобритании, будто посольство готовит эвакуацию.

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Обратите внимание, что эти сообщения не соответствуют действительности,

– подчеркнули в посольстве.

Заметьте! Издание The New York Times в январе 2022 года сообщило, что Россия якобы начала вывозить своих дипломатов из Украины. По данным издания, всего выехали уже 30 семей. В то же время в МИД страны-оккупанта эту информацию опровергают.

Блинкен посетит Украину

СМИ сообщили, что 19 февраля в Украину прибудет глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Сейчас повестку дня не обнародовали. В то же время очевидно политик будет обсуждать вопрос безопасности.

В частности, стягивание российских войск к украинским границам.

Среди тем могут быть санкции, которые введут против России в случае вторжения.

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