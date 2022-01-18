Наміри евакуації з України через російську агресію обговорюють у закритій спільноті Expats in Kyiv. Зокрема, користувач мережі Гійом Домбровський написав, що чув від друга з Великої Британії, начебто посольство готує евакуацію.
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Зауважте, що ці повідомлення не відповідають дійсності,
– наголосили у посольстві.
Блінкен відвідає Україну
- ЗМІ повідомили, що 19 лютого в Україну прибуде голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен.
- Наразі порядок денний не оприлюднили. Водночас вочевидь політик обговорюватиме безпекове питання.
- Зокрема, стягування російських військ до українських кордонів.
- Серед тем можуть бути санкції, які запровадять проти Росії у випадку вторгнення.
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