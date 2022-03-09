Сети операторов работают стабильно, кроме зон, где продолжаются боевые действия

В Украине сети операторов и провайдеров работают стабильно. Исключениями являются уязвимые зоны, где продолжаются боевые действия.

Там организовали доступ аварийно-ремонтных бригад операторов к критически важным объектам телекоммуникационной инфраструктуры для ее восстановления.

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"Сети операторов и провайдеров работают стабильно, за исключением уязвимых зон, где продолжаются боевые действия", – сообщили в Госспецсвязи.

В то же время на Сумщине, Черниговщине, Херсонщине и Харьковщине из-за проведения интенсивных боевых действий осуществлено резервирование и восстановление поврежденных каналов связи.

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