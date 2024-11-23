Отметим, что 20 ноября посольство США сообщило о подготовке России к массированному обстрелу Украины и на некоторое время прекратило работу. Впоследствии это же сделали другие иностранные дипучреждения, призвав своих граждан покинуть Украину, передает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Правда ли, что иностранные дипломаты покинули Украину

На фоне этих событий, в частности удара по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник", в сети начали распространять информацию, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран выехали за пределы Украины.

Противник хочет посеять панику в украинском обществе / Фото ЦПИ

Центр противодействия дезинформации спросил об этом в МИД. Там назвали сообщение в сети фейком, направленным на то, чтобы посеять панику в украинском обществе.

Все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.

К слову, 20 ноября посольства Польши и Германии не поддались всеобщей панике и продолжали работать.