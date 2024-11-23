Зазначимо, що 20 листопада посольство США повідомило про підготовку Росії до масованого обстрілу України і на певний час припинило роботу. Згодом це саме зробили інші іноземні дипустанови, закликавши своїх громадян покинути Україну, передає 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Чи правда, що іноземні дипломати покинули Україну

На тлі цих подій, зокрема удару по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Орешник", у мережі почали поширювати інформацію, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України.

Противник хоче посіяти паніку в українському суспільстві / Фото ЦПД

Центр протидії дезінформації запитав про це у МЗС. Там назвали повідомлення у мережі фейком, спрямованим на те, аби посіяти паніку в українському суспільству.

Всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях.

До слова, 20 листопада посольства Польщі і Німеччини не піддалися загальній паніці і продовжували працювати.