В сети пишут, что "каждый украинец получит финансовую помощь от ЕС": это не так

В социальных сетях распространили новый фейк. Злоумышленники врут, что каждый украинец может получить 13 280 гривен от Европейского Союза.

Для чего в сети врут о новых выплатах

Мол, ЕС выделил на помощь украинцам 600 миллионов долларов. В фейсбук-сообщениях отмечают, что такое решение Евросоюз одобрил, чтобы помочь гражданам нашего государства во время сложной зимы.

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Но таких выплат для украинцев нет. Как сообщили специалисты Voxcheck, ни о каких выплатах людям ЕС не сообщал,

– заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре добавили, что прием заявок на получение помощи от международных организаций осуществляется через программу "єПоддержка" или в определенных банках. То есть, это точно не происходит в социальных сетях.

Такими фейками о "выплатах" администраторы сообществ в соцсетях просто увеличивают активность и количество комментариев.



В фейсбуке распространяют фейковые сообщения о выплатах / Фото SPRAVDI

Мошенническая схема о работе в мировых компаниях

Ранее украинцам поступали сообщения с предложениями трудоустройство в лучших мировых компаниях: Facebook, Amazon, eBay, AliExpress. Злоумышленники даже посылали SMS-сообщения из номеров азиатских стран о работе в ROZETKA и OLX.

Украинские компании отреагировали на подобную рассылку и заявили, что не предлагают работу таким способом. Они призвали украинцев внимательно проверять всю информацию.