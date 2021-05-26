Кладбище боевиков в Донецкой области

На кладбище похоронены и простые боевики, и их главари. Для них оккупанты создали отдельное место, чтобы могли были рядом.

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Здесь у нас похоронены наши ополченцы. Наши мальчики, которые погибли за "республику". Сколько здесь наших пацанов из Харцызска. И это они не все здесь похоронены, у нас еще есть 2 или 3 кладбища. Вечная память. Спасибо, пацаны, за нашу жизнь,

– сказала автор видео.

На кадрах видно, еще некоторые из могил украшены запрещенными в Украине георгиевскими лентами. Кстати, боевики на памятниках изображены с оружием в руках и в военной форме. Некоторые даже в очках от солнца.

Некоторые могилы принадлежат еще совсем молодым ребятам, которые встали на сторону врага.



Боевики на памятниках изображены с оружием / Скриншот

Донецкий журналист Денис Казанский, который распространил видео, отметил, что до оккупации в Харцызске работало 2 завода. Однако сейчас они заморожены.

"Ага, спасибо так спасибо. Не зря воевали", – отметил журналист.

Смотрите видео с кладбища боевиков под Донецком:

Обратите внимание! С начала прекращения огня 27 июля 2020 года до 1 марта 2021 года оккупанты потеряли 161 боевика. Из них 156 небоевые потери, а 5 – боевые.