Кладовище бойовиків на Донеччині

На кладовищі поховані і прості бойовики, і їх ватажки. Для них окупанти створили окреме місце, аби могли були поруч.

Читайте також Ворожий снайпер поранив нашого захисника на Донбасі

Тут у нас поховані наші ополченці. Наші хлопчики, які загинули за "республіку". Скільки тут наших пацанів з Харцизька. І це ж вони не всі тут поховані, у нас ще є 2 чи 3 кладовища. Вічна пам'ять. Дякую вам, пацани, за наше життя,

– сказала авторка відео.

На кадрах видно, ще деякі з могил прикрашені забороненими в Україні георгіївськими стрічками. До речі, бойовики на пам'ятниках зображені зі зброєю у руках та у військовій формі. Деякі навіть в окулярах від сонця.

Деякі могили належать ще зовсім молодим хлопцям, які встали на бік ворога.



Бойовики на пам'ятниках зображені зі зброєю / Скриншот

Донецький журналіст Денис Казанський, який поширив відео, зазначив, що до окупації у Харцизьку працювало 2 заводи. Однак зараз вони заморожені.

"Ага, дякую так дякую. Не даремно воювали", – зауважив журналіст.

Дивіться відео з кладовища бойовиків під Донецьком:

Зверніть увагу! З початку припинення вогню 27 липня 2020 року до 1 березня 2021 року окупанти втратили 161 бойовика. З них 156 небойові втрати, а 5 – бойові.