В сети показали черниговский "Эпицентр" после "денацификации": шокирующие видео
Источник:"Суспільне Чернігів"
Российские военные еще в начале вторжения обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Чернигове. А уже 14 апреля стало известно, как он выглядит внутри.
В этот день обнародовали видео обожженных руин, которые были торговыми площадками. На этой записи хорошо видно, какую "денацификацию" проводят русские войска.
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Уничтожено практически все
Автор ролика показал обожженные стены и голые каркасы. Также в кадре был банкомат и два терминала для платежей.
Этот гипермаркет в момент обстрела не представлял никакой угрозы россиянам. Однако их власть продолжает утверждать, что они "атакуют только военные объекты".
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Как обстреливали "Эпицентр"
Атака города с российских залповых системам "град" началась еще в первые дни вторжения России. 26 февраля сообщили, что враги обстреливают район "Эпицентра".
Впоследствии строительный гипермаркет начал гореть. Это же происходило еще несколько раз в течение следующей недели. В сети также обнародовали видео оттуда, когда еще продолжалось тление после очередного обстрела 2 марта.
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