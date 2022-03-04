В сети показали последствия вражеских обстрелов Коростеня на Житомирщине: жуткие кадры
4 марта 2022 , 16:59Читати новину українською
Источник:"Коростень Официальный Информационный"
Российские оккупанты несколько дней атаковали Коростень в Житомирской области. Но украинские военные дали достойный отпор захватчикам, остановив их наступление.
Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что рашисты остановили свое наступление на Коростень. Однако опасность не утихла, а сам город уже претерпел значительные разрушения.
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Руины в Коростене / Фото "Коростень. Официальный Информационный"