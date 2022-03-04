В сети показали последствия вражеских обстрелов Коростеня на Житомирщине: жуткие кадры

Российские оккупанты несколько дней атаковали Коростень в Житомирской области. Но украинские военные дали достойный отпор захватчикам, остановив их наступление.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что рашисты остановили свое наступление на Коростень. Однако опасность не утихла, а сам город уже претерпел значительные разрушения.

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Местные власти обнародовали фото разбомбленных улиц когда-то мирного населенного пункта. На эти фото тяжело смотреть без слез.

Руины в Коростене / Фото "Коростень. Официальный Информационный"