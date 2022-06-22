По данным источников 24 канала в спецслужбах, украинские защитники попали во вражеские объекты. После ракетного удара на Змеином начала взрываться и гореть российская техника.

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Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации – заявил, что захватчики понесли потери. Более того, пока оккупанты не смогут доставить на территорию Змеиного новые запасы.

Как выглядит Змеиный после удара по российским оккупантам / Photo – Planet

ВСУ усиливают защиту в Луганской области

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 21 июня заявил, что в Луганской области украинские защитники и защитницы усиливают оборону. Сейчас на территории области самая жесткая ситуация. Российские захватчики серьезно давят.

Кроме того, враг давит на Донецком и Харьковском направлениях. Президент подчеркнул, что оккупанты продолжают цинично бить по мирным украинским городам. Враг остается глухим к любой рациональности. Россияне просто разрушают и убивают. Такими действиями оккупанты пытаются показать своему командованию, что вроде бы не стоят на месте.

Тем временем украинские герои продолжают героически защищать родную землю. Президент рассказал, что ВСУ успешно защищают Николаевщину и Запорожье. Кроме того, защитникам и защитницам удается постепенно освобождать от оккупантов Херсонщину.

Потери врага

Российским захватчикам наносят колоссальные потери. Количество ликвидированных оккупантов увеличивается ежедневно. По состоянию на 21 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 100 уничтоженных россиянах.

Также Россия потеряла:

танков – 1496,

боевых бронированных машин – 3606,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО – 239,

средств ПВО – 98,

самолетов – 216,

вертолетов – 181,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,

крылатых ракет – 137,

кораблей /катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2537,

специальной техники – 59.

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