По данным источников 24 канала в спецслужбах, украинские защитники попали во вражеские объекты. После ракетного удара на Змеином начала взрываться и гореть российская техника.
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Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации – заявил, что захватчики понесли потери. Более того, пока оккупанты не смогут доставить на территорию Змеиного новые запасы.
Как выглядит Змеиный после удара по российским оккупантам / Photo – Planet
ВСУ усиливают защиту в Луганской области
- Владимир Зеленский во время вечернего обращения 21 июня заявил, что в Луганской области украинские защитники и защитницы усиливают оборону. Сейчас на территории области самая жесткая ситуация. Российские захватчики серьезно давят.
- Кроме того, враг давит на Донецком и Харьковском направлениях. Президент подчеркнул, что оккупанты продолжают цинично бить по мирным украинским городам. Враг остается глухим к любой рациональности. Россияне просто разрушают и убивают. Такими действиями оккупанты пытаются показать своему командованию, что вроде бы не стоят на месте.
- Тем временем украинские герои продолжают героически защищать родную землю. Президент рассказал, что ВСУ успешно защищают Николаевщину и Запорожье. Кроме того, защитникам и защитницам удается постепенно освобождать от оккупантов Херсонщину.
Потери врага
Российским захватчикам наносят колоссальные потери. Количество ликвидированных оккупантов увеличивается ежедневно. По состоянию на 21 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 100 уничтоженных россиянах.
Также Россия потеряла:
- танков – 1496,
- боевых бронированных машин – 3606,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗО – 239,
- средств ПВО – 98,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 181,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,
- крылатых ракет – 137,
- кораблей /катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2537,
- специальной техники – 59.
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