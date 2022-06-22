За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, українські захисники влучили у ворожі об'єкти. Після ракетного удару на Зміїному почала вибухати та горіти російська техніка.

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Згодом Сергій Братчук – речник Одеської обласної військової адміністрації – заявив, що загарбники зазнали втрат. Ба більше, наразі окупанти не зможуть доставити на територію Зміїного нові запаси – ЗСУ проводять відповідні заходи.

Як виглядає Зміїний після удару по російських окупантах / Photo – Planet

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