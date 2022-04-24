В сети показали точное место затопления крейсера "Москва"

Указали место, где лежит затопленный российский крейсер "Москва". Ранее ВСУ подбили его ракетами "Нептун".

Снимок сделал радарный спутник одной из стран НАТО. Его обнародовал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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Как нашли место затопления

Точное место было обнаружено спутником на основе анализа загрязнения моря поверхностно активными веществами – топливом и маслами. Ими покрыта поверхность моря над местом аварии. По словам Геращенко, космический радар позволяет даже рассмотреть силуэт крейсера.

Вы видите реальное место, где покоится объект культурного наследия Украины, свидетельства побед наших инженеров и военных – крейсер "Москва",

– отметил чиновник.

Он добавил, что после нашей победы эта точка станет местом паломничества дайверов по всему миру.

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