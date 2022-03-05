В сети показали уничтоженную технику и тела оккупантов на улицах Лугащины: видео

Оккупанты пытались захватить территории в Луганской области. Однако украинские военные отстояли свои земли и уничтожили врага.

В сети показали видео с улиц Луганщины. В каком именно населенном пункте это произошло – пока неизвестно.

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Кадры показывают уничтоженную технику и разбросанные тела русских оккупантов. Вражеские танки горят посреди леса.

Показали уничтоженную технику и тела оккупантов на Луганщине / Видео 18+

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал обстрелы в Лисичанске в Луганской области. По его словам, оккупанты стреляют без разбора, страдают мирные.

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