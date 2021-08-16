Соответствующие видео с двух камер наблюдения появились в телеграм-каналах. Между тем официальную информацию относительно трагедии правоохранители обещают предоставить позже.

Между тем В МВД назвали 3 версии гибели Павлова

Видео с камер наблюдения

На кадрах, которые в сети называют снятыми с камер дома Павлова, видно мужчину, который ходит с ружьем в руках. Он держит в руках телефон и нервно ходит из стороны в сторону. После он подходит к окну и будто садится на корточки.

На втором видео камера наблюдения направлена на двор. Самого мужчину, которого называют Константином Павловым, не видно. На крыльце, где по предварительной информации, нашли Павлова, лежит кот. Он внезапно вздрагивает и убегает от дома.

Видео с камер наблюдения в доме, где нашли Константина Павлова

О существовании этого видео смерти Павлова вечером заявлял ряд СМИ. По их источникам, полиция подтвердила подлинность кадров.

На кадрах с обеих камер стоит дата 14 августа 2021 года.

Какие версии смерти Константина Павлова озвучило МВД

Вечером 15 августа у следователей было три версии:

самоубийство;

убийство;

неосторожное обращение с оружием.

Впрочем, как заявил директор по коммуникациям ведомства Артем Шевченко, подробная информация будет днем 16 августа. В 10 утра правоохранители должны дать официальный брифинг касательно ситуации.

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