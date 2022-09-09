Наши защитники опубликовали видео, как они "работают" по российским оккупантам. На кадрах видно, как техника врага загорается.

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Сейчас герои находятся на Херсонском направлении. Они прилагают максимальные усилия для того, чтобы прогнать российских солдат и освободить украинские населенные пункты.

На видео видно, что военные с помощью дронов оказываются вражеской техникой, а затем атакуют ее.

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Какая ситуация на Юге Украины: последние новости

За прошедшие сутки наши воины хорошо поработали на Юге Украины. В частности, авиация нанесла 6 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения – 265. В результате атак ВСУ российская армия потеряла:

59 военных;

3 единицы РСЗО "Ураган" и транспортно-зарядную машину для них;

2 самоходные пушки артиллерии "Пион",

самоходную гаубицу "Мста-С";

3 самоходные артиллерийско-минометные установки;

танк Т-72;

6 единиц автобронетехники;

2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Также украинские бойцы попали по понтонным переправам в районе Новой Каховки и уничтожили паромную переправу. Поэтому у россиян серьезные логистические проблемы в городе. Отремонтировать переправы враг не может, ведь ВСУ держат их под плотным огневым контролем.

Добавим, что на 8 сентября украинские военные ликвидировали уже 51 250 вражеских солдат. Только за сутки на "концерт кобзона" отправились 640 захватчиков.

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