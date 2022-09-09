Наші захисники опублікували відео, як вони "працюють" по російських окупантах. На кадрах видно, як техніка ворога спалахує.

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Зараз герої перебувають на Херсонському напрямку. Вони докладають максимальних зусиль для того, щоб прогнати російських солдатів і звільнити українські населені пункти.

На відео видно, що військові за допомогою дронів виявляються ворожу техніку, а після того атакують її.

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Яка ситуація на Півдні України: останні новини

Упродовж минулої доби наші воїни добре попрацювали на Півдні України. Зокрема, авіація завдала 6 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи – аж 265. Унаслідок атак ЗСУ російська армія втратила:

59 військових;

3 одиниці РСЗВ "Ураган" і транспортно-зарядну машину для них;

2 самохідні гармати артилерії "Піон",

самохідну гаубицю "Мста-С";

3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;

танк Т-72;

6 одиниць автобронетехніки;

2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

Також українські бійці влучили по понтонних переправах в районі Нової Каховки та знищили поромну переправу. Через це в росіян серйозні логістичні проблеми у місті. Відремонтувати переправи ворог не може, адже ЗСУ тримають їх під щільним вогневим контролем.

Додамо, що станом на 8 вересня українські військові ліквідували вже 51 250 ворожих солдатів. Лише за одну добу на "концерт до кобзона" відправилися 640 загарбників.

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