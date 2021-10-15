В сети показали жуткое видео "лавового цунами" из вулкана на острове Пальма

Остров Пальма страдает от настоящего "лавового цунами". Потоки расплавленной породы заливали все вокруг. Отснятые на месте происшествия кадры впечатляют.

Из-за извержения вулкана эвакуировали по меньшей мере 7 тысяч человек. Лава уничтожила более 1500 зданий.

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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Лава накрыла территорию размером в 680 гектаров. Это – около 950 футбольных полей.

Лава уничтожила сельскохозяйственные угодья, где выращивают бананы.

Детали

За последний период на острове зафиксировали около 100 подземных толчков. Один из них имел магнитуду 4,5. По данным местных специалистов, это – сильнейший толчок с 19 сентября.

В тот же день началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Сначала обвалилась северная сторона кратера. Впоследствии поток лавы усилился через жилые районы. В эпицентре бедствия оказалась территория вблизи побережья.

Авиакомпании призывают запастись дополнительным топливом. Это на случай, если самолетам, выполняющим рейсы на Канарские острова, понадобится изменить курс.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха: смотрите видео

Потоки лавы "катятся" по острову: смотрите видео

! Население Ла Пальмы – 85 тысяч человек. Этот остров является одним из 8 в архипелаге Канарских островов