В сети показали жуткое видео "лавового цунами" из вулкана на острове Пальма

15 октября 2021 , 19:00
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Источник:

INVOLCAN

Остров Пальма страдает от настоящего "лавового цунами". Потоки расплавленной породы заливали все вокруг. Отснятые на месте происшествия кадры впечатляют.

Из-за извержения вулкана эвакуировали по меньшей мере 7 тысяч человек. Лава уничтожила более 1500 зданий.

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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Лава накрыла территорию размером в 680 гектаров. Это – около 950 футбольных полей.

Лава уничтожила сельскохозяйственные угодья, где выращивают бананы.

Детали

  • За последний период на острове зафиксировали около 100 подземных толчков. Один из них имел магнитуду 4,5. По данным местных специалистов, это – сильнейший толчок с 19 сентября.
  • В тот же день началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
  • Сначала обвалилась северная сторона кратера. Впоследствии поток лавы усилился через жилые районы. В эпицентре бедствия оказалась территория вблизи побережья.
  • Авиакомпании призывают запастись дополнительным топливом. Это на случай, если самолетам, выполняющим рейсы на Канарские острова, понадобится изменить курс.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха: смотрите видео

Потоки лавы "катятся" по острову: смотрите видео

Заметьте! Население Ла Пальмы – 85 тысяч человек. Этот остров является одним из 8 в архипелаге Канарских островов
Автор: Мар'яна Бекало