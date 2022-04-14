В сети распространяют видео "сожжения "Москвы": почему не имеет никакого отношения к крейсеру

Российский крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами "Нептун". Однако видео попадания ракеты в корабль, которое массово распространяется по просторам интернета, к этому случаю отношения не имеет.

Украинские войска нанесли ракетный удар по "Москве" вечером 13 марта. Сначала военные не подтверждали свою причастность к "проблемам" российского крейсера, как и не опровергали ее. Но впоследствии официально объявили, что это дело рук наших защитников.

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В то же время россияне сначала все отрицали, затем заявили только о пожаре. Но в конце пришлось признаться, что у корабля появились значительные повреждения.

В сети после этого начали массово распространять видео, где ракета попадает в корабль в море. И убеждать, что это именно попадание в "Москву". Но это не так.

На видео – день, и на море штиль. В то время как ракетный удар по "Москве" был нанесен вечером, а на море был шторм (именно поэтому другие российские корабли не могли вовремя подойти на помощь "Москве").

Распространяемое видео – это испытание норвежской ракеты Naval Strike Missile (момент попадания – на 40-й секунде).

К слову, Владимир Зеленский уже обращался, чтобы такие ракеты тоже предоставили Украине.

Видео испытания ракеты Naval Strike Missile, которое выдают за попадание в крейсер "Москва"