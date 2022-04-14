Українські війська завдали ракетного удару по "Москві" ввечері 13 березня. Спочатку військові не підтверджували свою причетність до "проблем" російського крейсера, як і не спростовували її. Та згодом таки офіційно оголосили що це справа рук наших захисників.

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Натомість росіяни спочатку все заперечували, згодом заявили лише про пожежу. Та в кінці довелося зізнатися, що в корабля таки виникли значні ушкодження.

В мережі після цього почали масово поширювати відео, на якому ракета влучає у корабель в морі. І переконувати, що це саме влучання у "Москву". Але це не так.

На відео – день, і на морі штиль. У той час як ракетний удар по "Москві" було завдано ввечері, а на морі був шторм (саме через це інші російські кораблі не могли вчасно підійти на допомогу "Москві").

Відео, яке поширюють – це випробування норвезької ракети Naval Strike Missile (момент влучання – на 40-й секунді).

До слова, Володимир Зеленський вже звертався, щоб такі ракети теж надали Україні.

Відео випробування ракети Naval Strike Missile, яке видають за влучання в крейсер "Москва"