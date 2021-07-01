"Неприкрытый садизм": в сети возмущены тренировкой девушек-военных к параду на каблуках

Министерство обороны Украины опубликовало в соцсетях фото с тренировки девушек-военных к женской "коробке", которая будет на параде в День независимости. Однако пользователи сети возмутились, что девушек заставили шагать на каблуках.

Люди назвали это не только сексизмом, ведь мужчины-военные не шагают на каблуках, а еще и садизмом.

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Что известно о параде

Как рассказали корреспонденты Армия Inform, военный парад, посвященный 30-летию независимости Украины, состоится на Крещатике 24 августа. Вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет шагать женская "коробка" военнослужащих ВСУ.

В этом году в "коробке" примут участие курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На параде они будут идти новым строевым шагом.

От старого он отличается тем, что раньше нога должна была подниматься от земли на 15 – 20 сантиметров, сейчас же – на 10 – 15 сантиметров. Немножечко ниже. Девушки новым шагом овладели буквально за 1 день, проблем никаких не было,

– рассказал преподаватель ВИКНУ майор Евгений Балабушка.

Не так, как в 2018 году

По словам Балабушка, на прошлом параде девушки были в повседневной форме и с оружием. Зато сейчас они впервые будут шагать в парадной форме без оружия. Еще одно отличие – курсантки будут идти в туфлях на каблуках.

Девушки будут шагать на каблуках / Фото армия Inform

Пользователи соцсетей возмущены

Украинцы в соцсетях не оценили такую инициативу и выразили возмущение. Кое-кто из пользователей подчеркнул, что это – сексизм, ведь мужчин-военных не заставляют носить каблуки. Другие же требуют, чтобы главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак также шагал на каблуках.

Что пишут люди:

"Зачем каблуки в армии? Это же неприкрытый садизм, сексизм и двойные стандарты".

и двойные стандарты". "Бедные девушки".

"Шаг назад по сравнению с 2018 годом".

"Будет логично, если покажут фото мужской "коробки" на таких же каблуках".

"Если вдруг кто-то из девушек подвернет ногу из-за шагания на каблуках, Министерство обороны Украины готово стать ответчиком в иске об умышленном причинении вреда здоровью?".

Позиция девушки-военнослужащей

Курсантка ВИКНУ имени Тараса Шевченко Иванна Медведь призналась, что шагать на каблуках "немного тяжелее, чем в берцах".

Но мы стараемся. В параде я буду участвовать впервые. Очень этого хотела. Когда еще в школе училась, любила смотреть на парады,

– сказала курсантка.

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