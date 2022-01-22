Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал такую информацию фейковой и заявил, что подобные сообщения были всегда.

Важно Кибератака, вероятно, была из России, и она не была последней, – Зеленский

Федоров пояснил, что сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационной войны, которая происходит против Украины. По его словам, уже неделю разгоняется новость о получении данных 2 миллионов пользователей Дии. Речь идет о данных об услугах, которые вообще не предоставляются в Дии.

Дия не хранит личные данные. Поэтому, когда вы авторизуетесь в Дии, документы подтягиваются заново, а COVID-сертификат нужно генерировать заново,
– в очередной раз напомнил Федоров.

Он отметил, что сейчас приложением пользуются 13,7 миллиона украинцев. И, конечно, каждая такая новость вызывает вопросы и тревогу.

Как выглядят провокационные объявления

На ресурсе RaidForums неизвестный хакер выставил на продажу якобы персональные данные граждан Украины, которые, по его словам, получили из государственного сервиса Дия.

Оголошення про продаж персональних даних українців

Объявления о продаже персональных данных украинцев / Фото RaidForums

Какую цель преследуют хакеры

В Минцифре отметили, что такие объявления имеют целью:

  • запугать общество,
  • дестабилизировать ситуацию в Украине, прекратив работу государственного сектора.

В ведомстве призвали украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года.

Федоров отметил, что в ближайшее время в Украине появится услуга "езащита" в рамках приложения "Дия". Благодаря этому каждый гражданин сможет узнать о базовых правилах кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них.

Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет поступать сообщение, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре,
– анонсировал Федоров.

Глобальная кибератака на Украину: главное

  • Глобальная хакерская атака в Украине произошла в ночь с 13 на 14 января. В результате работу ряда правительственных сайтов было временно остановлено.
  • Под прицелом хакеров оказались украинские сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.
  • Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в частности персональных, не произошло. Приложение Дия работает стабильно.

Полный текст публикации Михаила Федорова:

Уже два года мы работаем над запуском цифровых услуг. Первое, с чего мы начали работу, – вопросы кибербезопасности и защита данных. Мы сделали и делаем все для того, чтобы пользователи сервисов Минцифры были в безопасности.

Каждый новый день начинается с заданий и сложностей. Сейчас сталкиваемся с заголовками о "данные украинцев слиты в сети". На самом деле о таком писали всегда. Но сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационной войны, которая происходит против Украины. Программа действие не сохраняет личные данные.

Неделю разгоняется новость о 2 миллионах из действия, с данными об услугах, которые вообще не предоставляются в действии. Уже неделю появляются боты, в которых можно узнать о вас. Мы решили запустить в ближайшее время услугу "езащита" в приложении "Дия".