Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав таку інформацію фейковою та заявив, що подібні повідомлення були завжди.

Важливо Кібератака, ймовірно, була з Росії, і вона не була останньою, – Зеленський

Федоров пояснив, що зараз такі новини сприймаються особливо гостро через інформаційну війну, яка відбувається проти України. За його словами, вже тиждень розганяється новина про отримання даних 2 мільйонів користувачів Дії. Мовиться про дані про послуги, які взагалі не надаються у Дії.

Дія не зберігає особисті дані. Тому, коли ви авторизуєтеся в Дії, документи підтягуються наново, а COVID-сертифікат потрібно генерувати наново,

– вчергове нагадав Федоров.

Він зазначив, що зараз додатком користуються 13,7 мільйона українців. І, звісно, кожна така новина викликає питання та тривогу.

Як виглядають провокативні оголошення

На ресурсі RaidForums невідомий хакер виставив на продаж нібито персональні дані громадян України, які, за його словами, отримали з державного сервісу Дія.



Оголошення про продаж персональних даних українців / Фото RaidForums

Яку мету переслідують хакери

У Мінцифрі наголосили, що такі оголошення мають на меті:

залякати суспільство,

дестабілізувати ситуацію в Україні, припинивши роботу державного сектору.

У відомстві закликали українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року.

Федоров зауважив, що найближчим часом в Україні з'явиться послуга "єЗахист" у межах додатку "Дія". Завдяки цьому кожен громадянин зможе дізнатися про базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про них.

Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі,

– анонсував Федоров.

Глобальна кібератака на Україну: головне

Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було тимчасово зупинили.

Під прицілом хакерів опинилися українські сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

Всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося. Додаток Дія працює стабільно.

Повний текст публікації Михайла Федорова:

Вже два роки ми працюємо над запуском цифрових послуг. Перше, з чого ми розпочали роботу, – питання кібербезпеки та захист даних. Ми зробили та робимо все для того, щоб користувачі сервісів Мінцифри були у безпеці.

Кожен новий день починається із завдань та складнощів. Зараз стикаємося із заголовками про "дані українців злиті в мережі". Насправді про таке писали завжди. Але зараз такі новини сприймаються особливо гостро через інформаційну війну, яка відбувається проти України. Програма Дія не зберігає особисті дані.

Тиждень розганяється новина про 2 мільйони із Дії, з даними про послуги, які взагалі не надаються у Дії. Вже тиждень з'являються боти, в яких можна дізнатися про вас. Ми вирішили запустити найближчим часом послугу "єЗахист" у додатку "Дія".