Корейское издание KBS сообщило, что украинский дипломат был арестован в Сеуле по подозрению в нападении на работников бара и полицейских. В сообщении говорится, что дипломат находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Украинский дипломат напал на работников бара и полицейских

Полицейское отделение Йонсан в Сеуле уточнило, что говорится о работнике посольства Украины в возрасте около 40 лет. Там отметили, что он был задержан по подозрению в нападении и препятствии правосудию за нападение на персонал и полицейских в баре в районе Итевона (Йонсан-гу).

Украинский дипломат якобы поссорился с посетителями перед баром и напал на сотрудника, пытавшегося его остановить, и на приехавшего по вызову полицейского.

Полиция арестовала его на месте. Его доставили в полицейский участок для проведения расследования и ночью отпустили.

Как отреагировали на скандал в Украине

На инцидент с участием дипломата отреагировало Посольство Украины. В посольстве заявили, что приносят "свои искренние извинения корейской общественности и всем причастным к этому инциденту за любые страдания и неудобства, вызванные этим инцидентом".

Сообщается, что посольство тесно сотрудничает с корейскими властями с целью обеспечения полного и беспристрастного расследования этого инцидента.

В МИД заявили, что отзывают дипломата

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ведомстве приняли решение отозвать этого дипломата из командировки и вернуть в Украину.

МИД Украины оперативно проанализировал все детали инцидента, произошедшего в Сеуле с участием сотрудника украинского посольства. По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата с долгосрочной командировке и его возвращении в Украину,

– отметил Николенко.

Он также подчеркнул, что "все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания".